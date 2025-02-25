Спорт

Масленичные гуляния проведут спортсмены «5 верст» в первую субботу марта

В первый весенний день, 1 марта, масленичные гуляния проведет команда «5 вёрст» на набережной реки Великой в Пскове, сообщили в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

«Давайте вместе поможем молодой весне одолеть старую коварную зиму. Друзья, берём с собой круглые, румяные, горячие блины, символы пробуждающегося солнца, обновления и плодородия. Готовим народные костюмы, учим частушки, разучиваем танец вприсядку!» — обратились к псковичам организаторы забегов.

Команда «5 вёрст» напоминает, что с 1 марта в связи с более ранним рассветом меняется время проведения стартов — теперь встречи будут проходить в 8:45, а забег будет стартовать каждую субботу в 9:00.

Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16. Участие бесплатное.