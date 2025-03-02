Спорт

Победители первенства Псковской области по дзюдо отобрались на соревнования в Череповец

Первенство Псковской области по дзюдо среди юношей 2011-2012 годов рождения и среди юношей 2013-2014 годов рождения прошло в Пскове 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Фотографии: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Первые места завоевали Владимир Сербин и Артем Варфоломеев (тренируют спортсменов Б. А. Моисеев и И. В. Крощенко). Также срази призеров их воспитанники Павел Амбросов (2 место) и Александр Королюк (третье место).

Из подопечных А. Г. Барканова победителями стали Александр Дмитриев, Владимир Дроздов, Елизавета Никандрова и Анжелика Евменова. «Серебро» у Михаила Виноградова и Глеба Зернова, на третьем месте Олег Зайцев.

У тренера А. Е. Эрастова лучшие результаты показали Варвара Эрастова, Василисса Спивакова, Арсений Баринов. Вторые места получили Миромлава Романова и Евгений Шершов. «Бронзу» завоевали Хаджимурод Салиев и Артем Анподистов.

«Все отобрались на первенство СЗФО по дзюдо, которое пройдёт в Череповце. Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед», - добавили в клубе единоборств.