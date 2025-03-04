Спорт

Детская сборная Псковской области по настольному теннису прибыла на турнир в Медвежьегорск

Детская сборная Псковской области по настольному теннису прибыла в город Медвежьегорск (Республика Карелия), где проводится первенство Северо-Западного федерального округа среди спортсменов до 16 лет. Состязания проходят в личном и командном зачете. Игры продлятся до 9 марта, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В составе сборной Псковского региона:

Савелий Ефимов 2013 года рождения, Псков (клуб по настольному теннису Nordman);

Платон Гайдук 2012 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Федор Михайлов 2012 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Максим Бобров 2012 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Глеб Горюнов 2014 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Валерия Маренкова 2013 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Анастасия Тимохина 2013 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Ника Пикалева 2013 года рождения, Псков (кнт Nordman);

Лев Бугаев 2011 года рождения (Великие Луки);

Михаил Бугаев 2013 года рождения (Великие Луки);

Владислав Ильин 2011 года рождения (Печоры);

Ульяна Степанова 2013 года рождения (Печоры).

Тренерский состав: Степан Бутырко; Алексей Швецов; Сергей Терашкевич.

«Желаем удачи нашим юным спортсменам!» - заключил Юрий Сорокин.