Детская сборная Псковской области по настольному теннису прибыла на турнир в Медвежьегорск

Детская сборная Псковской области по настольному теннису прибыла в город Медвежьегорск (Республика Карелия), где проводится первенство Северо-Западного федерального округа среди спортсменов до 16 лет. Состязания проходят в личном и командном зачете. Игры продлятся до 9 марта, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
В составе сборной Псковского региона:
Тренерский состав: Степан Бутырко; Алексей Швецов; Сергей Терашкевич.
«Желаем удачи нашим юным спортсменам!» - заключил Юрий Сорокин.