Спорт

Чемпионат и первенство СЗФО по спортивной аэробике пройдут в Пскове 8 и 9 марта

С 8 по 9 марта в спортивном комплексе «Электрон» в Пскове (улица Киселёва, дом №1) пройдут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации спортивной аэробики Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены из пяти регионов: Карелия, Калининградская область, Архангельская область, Ленинградская область и Псковская область.

Возрастные категории участников: 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и 18 лет и старше (мальчики и девочки).

В программе соревнований предусмотрены индивидуальные выступления, включая:

соло (мальчик и девочка),

смешанная пара (мальчик с девочкой),

трио в любом составе,

группа из 5 человек в любом составе,

аэробик-дэнс (8 человек),

аэробик-степ (8 человек).

8 марта состоятся квалификационные отборочные соревнования, а 9 марта — финалы и борьба за медали.

Также 7 марта пройдет турнир «Древний Псков», в котором могут участвовать все желающие, в то время как в чемпионате и первенстве могут участвовать только члены сборных команд.