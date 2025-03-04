Чемпионат и первенство СЗФО по спортивной аэробике пройдут в Пскове 8 и 9 марта

С 8 по 9 марта в спортивном комплексе «Электрон» в Пскове (улица Киселёва, дом №1) пройдут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации спортивной аэробики Псковской области.
В соревнованиях примут участие спортсмены из пяти регионов: Карелия, Калининградская область, Архангельская область, Ленинградская область и Псковская область.
Возрастные категории участников: 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и 18 лет и старше (мальчики и девочки).
В программе соревнований предусмотрены индивидуальные выступления, включая:
8 марта состоятся квалификационные отборочные соревнования, а 9 марта — финалы и борьба за медали.
Также 7 марта пройдет турнир «Древний Псков», в котором могут участвовать все желающие, в то время как в чемпионате и первенстве могут участвовать только члены сборных команд.