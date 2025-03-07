Спорт

Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове открылся для посетителей после зимы

Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове теперь работает ежедневно с 9:00 до 21:00, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Пришла весна, а это значит, что пора доставать свои запылившиеся скейты, самокаты, ролики и велосипеды! Парк готов принять всех любителей уличных видов спорта на своих рампах!» - отметил Борис Елкин.

На зимний период парк был закрыт в целях обеспечения безопасности, однако в связи с наступлением тёплого времени года он открылся для посетителей, сообщили ПЛН в администрации города.