Спорт

Третий этап Кубка Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проведут 15 марта

Третий этап Кубка Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проведут в деревне Сосновый Бор Себежского района 15 марта, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель председателя АНО «Центр спортивного туризма и путешествий» Александр Белов.

В соревнованиях примут участие команды из Великих Лук, Пскова, Псковского и Себежского районов, Смоленской, Ленинградской областей и Калининграда. Возраст участников от 8 до 30 лет.

По результатам соревнований кубки победителям будут вручаться по возрастам и классам дистанций. Всего будет вручено 60 наград, из них 20 первых, 20 вторых и 20 третьих призовых мест.

Добавим, в первом этапе Кубка Псковской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях приняли участие более 250 человек, во втором этапе — более 230 человек. В третьем этапе Кубка ожидается участие чуть более чем 210 человек. Четвертый, финальный, этап Кубка, пройдет в декабре 2025 года.