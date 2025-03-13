Псковские судьи будут работать на матчах чемпионата России во второй лиге

Трое псковских судей будут работать ассистентами на матчах чемпионата России во второй лиге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.
Фото: сайт объединения федераций футбола Северо-Запада
Тренировки и сдача нормативов по физподготовке проводились в манеже «РЖД Арены». Теоретические занятия и тестирование на знание Правил игр проходили в отеле «Вега Измайлово». Вторая лига «Б» — первый эшелон профессионального футбола России. Сезон здесь стартует 22 марта.
Ассистентами от Псковской области выдвинуты: Айнур Апкин, Глеб Старшов, Вадим Феклистов. Айнур Апкин был вызван на сборы судей Второй лиги впервые.
Общее количество арбитров Северо-Запада в профессиональных соревнованиях по футболу по сравнению с прошлым годом выросло с 25 до 26 человек. В список судей РПЛ вошли 9 арбитров, Первой лиги — 3 арбитра, Второй лиги «А» — 4 арбитра.