Спорт

Псковские судьи будут работать на матчах чемпионата России во второй лиге

Трое псковских судей будут работать ассистентами на матчах чемпионата России во второй лиге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.



Фото: сайт объединения федераций футбола Северо-Запада

Тренировки и сдача нормативов по физподготовке проводились в манеже «РЖД Арены». Теоретические занятия и тестирование на знание Правил игр проходили в отеле «Вега Измайлово». Вторая лига «Б» — первый эшелон профессионального футбола России. Сезон здесь стартует 22 марта.

Ассистентами от Псковской области выдвинуты: Айнур Апкин, Глеб Старшов, Вадим Феклистов. Айнур Апкин был вызван на сборы судей Второй лиги впервые.

Общее количество арбитров Северо-Запада в профессиональных соревнованиях по футболу по сравнению с прошлым годом выросло с 25 до 26 человек. В список судей РПЛ вошли 9 арбитров, Первой лиги — 3 арбитра, Второй лиги «А» — 4 арбитра.