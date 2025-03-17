Спорт

Открытая научно-практическая конференция пройдёт на базе Великолукской академии физической культуры

III открытая научно-практическая конференция на тему «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы» пройдёт на базе ВЛГАФК завтра, 20 марта, в 13:00. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте академии.

Конференция посвящена двум важным юбилеям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Конференция станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области физической культуры и спорта, а также олимпийского движения. Участники смогут обменяться опытом, представить свои исследования и обсудить перспективы развития.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие, чтобы внести свой вклад в развитие спортивной науки и культуры.