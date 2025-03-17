Печорские спортсмены победили на фестивале по ГТО

В Печорах прошли межмуниципальные соревнования областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения (зона 1). Они прошли 20 марта в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях приняли участие 8 команд, в общем количестве 43 человека.
Победителем Фестиваля стала команда Печорского муниципального округа с общим счетом в 1522 очка.
По итогам межмуниципальных этапов в финальные соревнования выйдут команды, занявшие 1-5 места в зонах 1 и 2, а также команды города Пскова и города Великие Луки. Финал пройдет с 8 по 9 апреля в Пушкинских Горах.