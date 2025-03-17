Спорт

Печорские спортсмены победили на фестивале по ГТО

В Печорах прошли межмуниципальные соревнования областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения (зона 1). Они прошли 20 марта в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие 8 команд, в общем количестве 43 человека.

Победителем Фестиваля стала команда Печорского муниципального округа с общим счетом в 1522 очка.

2 место – команда Псковского района (1455 очков)

3 место – команда Порховского МО (1454 очков)

4 место – команда Дедовичского района (1404 очков)

5 место – команда Пушкиногорского района (1341 очков)

6 место – команда Палкинского района (1232 очков)

7 место – команда Стругокрасненского МО (1194 очков)

8 место – команда Пыталовского МО (1051 очков)

По итогам межмуниципальных этапов в финальные соревнования выйдут команды, занявшие 1-5 места в зонах 1 и 2, а также команды города Пскова и города Великие Луки. Финал пройдет с 8 по 9 апреля в Пушкинских Горах.