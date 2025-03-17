Спорт

Урок физкультуры провели футболисты клуба «Псков» в лицее №21

В социально-экономическом лицее №21 имени Сергея Самойлова в Пскове в 5 «А» классе прошел урок физкультуры, который провели игроки футбольного клуба «Псков» Сергей Молчанов, Кирилл Алексеев и Руслан Павлов. Урок проходил в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе», сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Профессиональные спортсмены провели для юных футболистов разминку, мастер-класс, и дали ценные советы как улучшить свои навыки.

В конце тренировки прошел увлекательный двусторонний матч: ребята играли в одной команде с футболистами, а кто-то им противостоял. По традиции победила дружба.