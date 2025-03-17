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Спорт

Урок физкультуры провели футболисты клуба «Псков» в лицее №21

21.03.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

В социально-экономическом лицее №21 имени Сергея Самойлова в Пскове в 5 «А» классе прошел урок физкультуры, который провели игроки футбольного клуба «Псков» Сергей Молчанов,  Кирилл Алексеев и Руслан Павлов. Урок проходил в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе», сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Профессиональные спортсмены провели для юных футболистов разминку, мастер-класс, и дали ценные советы как улучшить свои навыки.

 

В конце тренировки прошел увлекательный двусторонний матч: ребята играли в одной команде с футболистами, а кто-то им противостоял. По традиции победила дружба.

Источник: Псковская Лента Новостей
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