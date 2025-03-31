Спорт

Два юных псковича взяли «бронзу» на этапе детского Кубка России по шахматам

Учащиеся Пыталовского дома детского творчества заняли третье место на «Кубке Минина и Пожарского» — этапе детского Кубка России по шахматам в Нижнем Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме детского творчества.

Фото здесь и далее: Пыталовский дом детского творчества

«Кубок Минина и Пожарского» прошел в Нижнем Новгороде с 18 по 28 марта.

Юный шахматист из Пскова Арсений Тарасов показал выдающийся результат, заняв третье место в категории до 9 лет. Арсений набрал 7 очков из 9 возможных, что стало историческим достижением для Пыталовского района.

Еще один представитель Псковской области Дмитрий Голубев также завоевал бронзовую медаль, но уже в возрастной группе до 15 лет.

«Это настоящий прорыв! Мы гордимся нашими юными шахматистами и их тренерами! Такие достижения – результат упорного труда, таланта и поддержки наставников. Желаем Арсению и Дмитрию новых побед, ярких партий и дальнейшего роста в шахматном мастерстве! Пыталовский муниципальный округ может по праву гордиться своими чемпионами!» - отметили в Доме детского творчества.