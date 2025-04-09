Спорт

Спортсмены псковской «Бригантины» завоевали «серебро» в финале волейбольной лиги «Кубок федерации»

Команда спортивной школы «Бригантина» успешно завершила выступление на заключительном этапе Детско-юношеской волейбольной лиги «Кубок федерации», заняв второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.

Фото здесь и далее: «Бригантина»

На первом этапе соревнований псковская команда заняла вторую позицию, что позволило ей выйти в финал. Далее последовали уверенные победы на групповом этапе, а также два разгрома со счетом 3:0 в матчах плей-офф против команд из Нижнего Новгорода и Омска.

В финальной встрече соперником «Бригантины» стала команда «Кристалл» из Воронежа, вице-чемпион России в своей возрастной категории. Хотя ранее в рамках группового этапа псковичи обыграли воронежцев в четырех партиях, в решающем матче удача улыбнулась хозяевам площадки.

Подопечные тренера Галины Ивановой показали отличную игру и заслужили серебряные медали, рассказали в спортшколе. Состав команды включал Кирилла Виговского (капитана), Максима Пропастина (связующего), Сергея Пасицкого (диагонального), Кирилла Зорина и Никиту Митрофанова (центральных блокирующих), Игоря Голдырева, Артема Грищенко и Владимира Самарина (доигровщиков).

По итогам турнира были отмечены лучшие игроки: Максим Пропастин был признан лучшим игроком, Кирилл Зорин — лучшим блокирующим, а Кирилл Виговский — лучшим принимающим. Сергей Пасицкий отличился наибольшим количеством набранных очков — 84.