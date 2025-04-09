Спорт

Пятикратная чемпионка Европы по регби провела в Пскове мастер-класс

В рамках гуманитарной миссии в Псков прибыли известные спортсмены: пятикратная чемпионка Европы по регби Дарья Шестакова и чемпион мира по грэпплингу Руслан Абдулаев. Всего спортсмены проведут в областном центре 10 апреля два мастер-класса, первый из них (по тег-регби) состоялся в школе №26, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тэг-регби — это бесконтактная командная игра, в которой каждый игрок носит пояс с двумя прикрепленными к нему лентами на липучках или шорты с нашивками.

Задача игрока — занести мяч за зачетную линию команды соперника. Бить ногами по мячу нельзя, разрешается лишь передвигаться с ним или пасовать партнеру. Передача при этом может быть сделана только вбок или назад. Обороняющаяся команда должна остановить атакующую посредством срывания ленты с игрока, владеющего мячом.

В специально-подготовленном уроке приняли участие ученики 7 и 11 классов. Ребятам рассказали об особенностях этого вида спорта и провели интерактивную разминку.

Второй мастер-класс (по грэпплингу) пройдёт в 16.00 по адресу: улица Леона Поземского, дом 108. Проведёт его чемпион мира Руслан Абдулаев.