Псковские теннисисты вышли в супер-лигу командного чемпионата ФНТР

Заключительный этап командного чемпионата страны по настольному теннису прошел в Богатых Сабах (Республика Татарстан). Команда мастеров клуба Nordman, играющая в высшей лиге А, заняла первое место в турнире и, таким образом, без переходных игр переходит в супер-лигу командного чемпионата ФНТР, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
«Это очень значимое достижение. Горжусь!» - сказал Юрий Сорокин.
В составе команды:
Тренер команды: Вячеслав Буров.
«Поздравляю ребят с победой! Молодцы! Так держать! Желаю дальнейших успехов! Движемся только вперёд!» - заключил вице-спикер.