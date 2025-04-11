Спорт

Псковские теннисисты вышли в супер-лигу командного чемпионата ФНТР

Заключительный этап командного чемпионата страны по настольному теннису прошел в Богатых Сабах (Республика Татарстан). Команда мастеров клуба Nordman, играющая в высшей лиге А, заняла первое место в турнире и, таким образом, без переходных игр переходит в супер-лигу командного чемпионата ФНТР, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Это очень значимое достижение. Горжусь!» - сказал Юрий Сорокин.

В составе команды:

Даниил Федоров, мастер спорта;

Виталий Кривоногов, мастер спорта;

Иван Кондратьев, мастер спорта;

Роман Кибко, кандидат в мастера спорта;

Рустам Рузиев.

Тренер команды: Вячеслав Буров.

«Поздравляю ребят с победой! Молодцы! Так держать! Желаю дальнейших успехов! Движемся только вперёд!» - заключил вице-спикер.