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Спорт

Аркадий Мурылев: Великий Луки – столица смешанных единоборств в Псковской области

14.04.2025 16:46|ПсковКомментариев: 0

Значительную роль в развитии Псковской региональной федерации смешанных боевых единоборств играют финансовые ресурсы областного и городского бюджетов, а также помощь спонсоров. Однако, несмотря на государственное финансирование, ключевое значение играет клуб «Отечество - Псковская области» в Великих Луках, активно поддерживающий развитие боевого искусства. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал президент Псковской областной федерации ММА Аркадий Мурылев.

По словам Аркадия Мурылева, основную финансовую поддержку оказывает бюджет Псковской области, выделяя субсидии, позволяющие покрывать расходы на участие спортсменов в крупных российских соревнованиях.

«Немаловажную часть в нашем финансировании составляет бюджет Псковской области. Получаемая нами субсидия позволяет свозить наших ребят на соревнования Северо-Запада России. Благодаря хорошим результатам прошлого года в этом году субсидии увеличились настолько, что мы теперь можем отправлять наших спортсменов и на первенство России», — сказал Аркадий Мурылев.

Помимо государственной поддержки, важную роль играет и клуб «Отечество - Псковская область» в Великих Луках, который регулярно выделяет средства и организует транспортировку спортсменов на соревнования.

Особенное внимание было уделено успехам молодых спортсменов. Согласно словам Аркадия Мурылева, представители федерации участвуют в трех основных первенствах России, проводимых в Тюмени, Сочи и Нальчике. Каждый раз, по меньшей мере, пять спортсменов отправляются представлять область на национальном уровне.

При этом значительная доля успешных выступлений приходится на город Великие Луки, где поддерживается профессиональная подготовка спортсменов. Однако, как отметил Аркадий Мурылев, несмотря на лидерство Великих Лук, псковские атлеты также демонстрируют достойные результаты и завоевывают награды.

При этом основной точкой развития остается южная столица Псковской области — город Великие Луки. Здесь местные власти оказывают активную поддержку спортивному движению, предоставляя необходимые условия для тренировочного процесса и участвуя в финансировании. В Пскове ситуация сложнее, поскольку здесь до сих пор не решены вопросы выделения ставок для тренеров в спортивных школах.

«Действительно, тут есть сложности, потому что все-таки в Великих Луках идет финансирование со стороны городского бюджета. Там тренера оформлены на ставках в спортшколах, в Пскове до сих пор мы этого добиться не смогли. Не удается нам выбить ставку. Постоянно мы об этом говорим, стараемся убедить городские власти, потому что это от них, но пока не нашли в этом вопросе понимания. И, конечно же, это влияет на количество занимающихся, на количество спортсменов и на результаты. Я считаю, что Великий Луки – это столица смешанных единоборств в Псковской области», - заключил Аркадий Мурылев.

Пресс-портрет
Мурылев Аркадий Анатольевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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