Спорт

Традиционный турнир по боксу «Малиновый звон» в Пскове собрал 188 участников

Традиционный межрегиональный турнир по боксу «Малиновый звон», посвящённый памяти выдающегося специалиста, заслуженного работника физической культуры России, мастера спорта СССР Евгения Лазебного, стартовал в центральном зале бокса Псковской области сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В турнире принимают участие 188 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. 23 команды представляют регионы Северо-Запада, две команды приехали в Псков из Белоруссии.

Организаторами выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, городская и областная федерации бокса.

Победители и финалисты получат призы, медали ценные подарки.

По счету это уже 42-й турнир «Малиновый звон». Соревнования продлятся с 16 по 19 апреля.

Евгений Лазебный родился 9 мая 1959 года в городе Воркута. В 1982 году окончил Шуйский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура». С 1982 работал в Пскове тренером по боксу в ДЮСШ «Рубин» и в областной ДЮСШ облсовета ДФСО профсоюзов. В 1990 году назначен директором ДЮСШ по боксу, которую основал вместе с единомышленниками. Под руководством Евгения Лазебного школой подготовлен 21 мастер спорта, более 150 кандидатов в мастера спорта, а также большое количество спортсменов массовых разрядов.

С 2007 работал руководителем отдела в «Школе высшего спортивного мастерства», а затем в Псковском областном «Центре спортивной подготовки».

В 2003 награжден медалью «80 лет Госкомспорту России». В 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры». В 2014 году награжден почетной грамотой комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Евгений Лазебный скончался в августе 2016 года на 58-м году жизни после тяжелой болезни.