Спорт

Первое место на Spartan Race в ОАЭ завоевал пскович Георгий Пономарев

Первое место на Spartan Race в Объединенных Арабских Эмиратах 19 апреля завоевал директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Георгий Пономарев.

Фотографии и видео: Георгий Пономарев

«В песке и жаре больше 35 градусов. Я - достоин! И это свершилось!» - написал Георгий Пономарев на своей странице «ВКонтакте».

Гонка Spartan Race Dawn ’til Dusk состоялась в субботу на арене, расположенной в пустынном курорте Bab Al Shams. В истинно спартанском стиле трасса насыщена сложными препятствиями, призванными проверить силу, решимость и силу воли участников. Препятствия на гонке включают в частности, перенос мешка с песком, ползание под колючей проволокой и преодоление высокого препятствия - гигантской конструкции в форме буквы «А».

Два формата гонки подразумевают 5-километровый спринт и 10-километровый «Супер».

«Трасса, конечно, моя. "Чем хуже - тем лучше!" Утопаем в песке по икры, и бегунам сразу непросто. Тут только характер. У кого жажды победы больше. Отваливались по дистанции и америкосы, и немчики, и словаки... Все, кто так быстро от меня уходил вперед на старте. Но Spartan - это очень тяжело, чудовищные переноски мешков, воды в двух 30-литровых канистрах, "яйцо Дракона" бетонное мне показалось изрядно тяжелее бизоновского (с гонки Bison Race - ред.). Вот тут надо терпеть!» - делится впечатлениями псковский спортсмен.

В настоящее время Георгий Пономарев уже находится в аэропорту в Дубае и направляется домой.