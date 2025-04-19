Спорт

Утренний забег «5 вёрст Псков» побил рекорд по числу участников

Фан-ран по набережной реки Великой организовали в Пскове утром 19 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в команде «5 вёрст Псков», был побит рекорд по числу участников субботнего забега - 227 финишеров.

Фотографии: «5 вёрст Псков»

На старт сегодня вышли 30 новичков, а 24 участника установили личные рекорды.

Уже завтра, 20 апреля, в Пскове состоится масштабное событие для любителей бега - Псковский марафон. Несколько улиц в городе в связи с этим закроют для движения транспорта с 6.00 до 16.00.