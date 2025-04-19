Спорт

XX юбилейный Псковский марафон проходит в областном центре. ФОТО

XX юбилейный марафон проходит в городе Пскове 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

В рамках марафона проходят старты на различные дистанции: 200м, 400м, 1, 5, 10.5, 21.1 и 42.2 километра. В забегах участвует свыше 1500 спортсменов. Первое место за дистанцию 42 километра получил бегун из Республики Беларусь.

Напомним, что несколько улиц Пскова перекрыли для движения транспорта 20 апреля с 6.00 до 16.00.

Временное прекращение движения автотранспорта вводится по: