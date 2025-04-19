Команда псковских курсантов одержала победу на соревнованиях по самбо

Команда Псковского филиала Университета ФСИН России одержала победу на соревнованиях по самбо среди силовых ведомств региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
В спортивном зале поселка Писковичи Псковского района в рамках фестиваля единоборств, посвященного 102-й годовщине Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в турнире по самбо.
По итогам соревнований, в которых приняли участие более ста спортсменов, третий год подряд кубок победителя достается команде Псковского филиала Университета ФСИН России.
В личном первенстве у спортсменов Псковского филиала университета две золотые и две серебряные медали.
Курсант Шарип Хасаев одержал победу в весовой категории до 58 кг.
Ислам Качмазов завоевал «золото» в весе до 71 кг.
В весовой категории до 79 кг второе место взял курсант Кирилл Эглинскас.
Даниил Щербицкий стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 88 кг.