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Более 130 спортсменов приняли участие в фестивале единоборств к 102-ой годовщине Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

20.04.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Спортивные состязания прошли в поселке Писковичи Псковского района 20 апреля при поддержке «Единой России» и Псковского отделения Российского союза боевых искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фото: «Единая Россия»

Фестиваль единоборств, посвященный 102-ой годовщине Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялся 20 апреля в спортивном зале поселка Писковичи в Псковском районе, и включил в себя турниры по самбо и кикбоксингу, в которых приняли участие более 130 спортсменов Псковской области.

Во время торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам соревнований обратилась сенатор Российской Федерации от Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова.

«Вы настоящие герои. Вас сегодня объединили единоборства. Вы сильные духом, вы идете к победе, к новым достижениям, что сегодня очень важно. В Год защитника Отечества, как никогда, мы понимаем силу и мужество наших мужчин. Тех, которые на передовой и с нами рядом», – сказала Наталья Мельникова. Она поблагодарила организаторов фестиваля и пожелала участникам уверенных побед.

Достижения целей пожелала руководитель комитета по спорту правительства Псковской области Галина Овсова участникам соревнований. «Продемонстрируйте сегодня на соревнованиях свои самые лучшие волевые качества. Всем красивых поединков без травм», – сказала она.

Заместитель начальника УМВД Российской Федерации по Псковской области Сергей Ащеулов рассказал в своем выступлении, что общество «Динамо» неразрывно связано со спортивным триумфом, совершением рекордов. Он напомнил, что мужество и отвага присущи при защите Отечества. «В канун Великой Победы хочется пожелать успехов, здоровья нашим воинам в зоне специальной военной операции, побед, умных решений и беззаветной защиты Родины», – сказал Сергей Ащеулов. Участникам соревнований в качестве напутствия он процитировал слова нашего земляка Вениамина Каверина: «Если быть, то быть лучшим!».

К спортсменам со словами поздравлений обратились также заместитель председателя Псковского регионального отделения общества «Динамо» Василий Подсохин, управляющий Псковского банка ВТБ Дмитрий Наумкин, заместитель руководителя по правовым вопросам филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Борис Чичиков, помощник командира 237-го гвардейского десантно-штурмового полка по физической подготовке гвардии капитан Никита Медведев, руководитель Псковского филиала Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Владислав Бобылев.

С показательными выступлениями на церемонии открытия выступили воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» Центра «Патриот», члены сборной команды города Москвы по кикбоксингу в дисциплине «сольные композиции».

 

«На спортивную арену сегодня вышли юные кикбоксеры, а также опытные самбисты, среди которых военнослужащие и участники СВО. У детей есть возможность увидеть, как борются мастера спорта, а потом показать свою технику. Сейчас очень важно иметь надежный тыл, воспитывать молодежь, чтобы они могли защитить себя, свою Родину, своих близких. Сегодняшние соревнования – это, в том числе, и наша с вами готовность в полной мере откликнуться на тяжелый вызов, объявленный нашей стране ее недругами. Мы сильны духом, сильны физически и готовы подтверждать это снова и снова. Фестиваль единоборств – яркое и неоспоримое тому свидетельство», – отметил региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров. Он добавил, что содействие здоровому образу жизни и создание условий для развития массового и любительского спорта являются важными задачами Народной программы «Единой России». В рамках этой программы продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение здоровья жителей Псковской области. Особое внимание уделяется развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодых людей, так как это необходимо, чтобы вырастить и воспитать здоровое и активное поколение.

Напомним, организатором фестиваля выступило Псковское отделение ВСФО «Динамо» при поддержке «Единой России», регионального отделения РСБИ совместно с КСЕ «Отечество – Псковская область».

Источник: Псковская Лента Новостей
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