Спорт

Спортсменка из Пскова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по ММА

Спортсменка из Пскова Варвара Васильева завоевала бронзовую медаль на первенстве России по ММА среди юношей и девушек в возрасте 16-17 лет, соревнования прошли 19-20 апреля в Тюмени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ММА Псковской области.

Фотографии: Федерация ММА Псковской области

Псковскую область на этих соревнованиях представляли спортсмены из Пскова и Великих Лук. Сборная команда Псковской области по ММА состояла из пяти спортсменов (Руслан Саидов, Константин Васильев, Артем Стрелков, Арсений Филиппов, Варвара Васильева) и двух тренеров (Андрей Ткаченко и Андрей Тимофеев).

По итогам двух соревновательных дней Варвара Васильева завоевала бронзовую медаль и заняла достойное место на пьедестале победителей.