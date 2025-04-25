Спорт

Второй Пасхальный спортивный фестиваль пройдет в Финском парке в Пскове 11 мая

11 марта в Пскове состоится масштабное спортивное мероприятие — Пасхальный спортивный фестиваль. Организатором выступают Псковская епархия и комитет по спорту Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Дмитрий Головнев. Впервые Пасхальный спортивный фестиваль прошел в 2024 году в Печорах и собрал около 100 участников.

На фестивале пройдут показательные выступления по рукопашному бою, самбо, айкидо, матчевые встречи по кудо и армрестлингу, массовая планка. Для участников и гостей подготовлена не только спортивная, но и культурная программа. Состоится концерт творческих коллективов. Также для детей и взрослых будет работать полюбившийся псковичам вудпарк с деревянными интерактивными играми.

Каждый участник старше 12 лет после регистрации получит маршрутный лист, бутылку воды и протеиновый батончик для поддержания силы и хорошего настроения. Участники должны пройти не менее пяти испытаний в зачет, чтобы получить диплом и медаль фестиваля. В числе испытаний армлифтинг, армейский рывок гири, подъем на бицепс, русский жим, дартс, комплекс ГТО, подтягивания, отжимания, приседания, пресс. Обладатели лучших результатов в своих категориях будут награждены дополнительно.

«Торжество Пасхи длится 40 дней, наш спортивно-духовный праздник выпадает на двадцатый и двадцать первый день празднования. Задумка фестиваля проста. Собрать в воскресенье в городском парке людей, любящих здоровый образ жизни, и под стенами древнего Крома в сопровождении прекрасных духовных патриотических музыкальных произведений посоревноваться в спортивных дисциплинах. И таким образом прославить Воскресшего Христа!» - так объясняет концепцию фестиваля отец Дмитрий.

Место проведения фестиваля: Финский парк в районе улицы Милицейской возле Троицкого моста.

Время проведения: 11 мая с 11.30 до 19.00. Принять участие и проверить свои силы можно в любое время работы площадок с 13.00 до 18.00.

Дисциплины в зачет: