Спорт

Чемпионат по ловле рыбы спиннингом проведут в Пскове 24 мая

Чемпионат города Пскова по ловле рыбы спиннингом с берега проведут 24 мая на правом берегу реки Великой в районе улицы Профсоюзной, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Зона соревнования ограничена участком реки от гребной базы вниз по течению до места слияния рек Великой и Псковы. Лов рыбы продлится три часа, в течение которых каждый участник сможет продемонстрировать свое мастерство в индивидуальном зачете.

Спортивное мероприятие открыто для всех жителей города Пскова, Псковской области и других регионов России. Для молодых спортсменов младше 18 лет обязательным условием является присутствие сопровождающих взрослых либо наличие письменного разрешения от родителей или законных представителей.

Каждый участник обязан представить договор страхования жизни и здоровья, который подается комиссии по допуску вместе с остальными необходимыми документами.

К зачету принимаются следующие виды рыб: щука (не менее 40 см), судак (не менее 40 см), окунь, жерех, язь, голавль, плотва, уклейка, лещ. В случае поимки судака, спортсмен обязан немедленно сигнализировать об этом ближайшему судье, судья зафиксирует поимку, произведёт взвешивание улова, после чего рыба должна быть отпущена обратно в реку. В водоёме лососёвые породы рыб отсутствуют. Длина рыбы измеряется от вершины морды до основания хвостового плавника. Победителем признается участник, набравший наибольший вес улова.

Заявки на участие в соревновании подаются непосредственно перед началом соревнования в судейскую коллегию. В заявке в обязательном порядке указываются: Ф.И.О. участника, год рождения, квалификационный разряд участника. Участникам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт), страховой полис обязательного медицинского страхования, а действующим спортсменам, кроме того, зачетную классификационную книжку. Телефон организационного комитета: +7 (931) 900-34-15 Борис Пивоваров.

План мероприятия: