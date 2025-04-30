Спорт

Псковички выиграли гран-при на Кубке России по джампинг-фитнесу

Псковские спортсмены стали призерами и выиграли гран-при в номинации «Шоу» на кубке России по джампинг-фитнесу в Москве. В этом году кубок проходил в пятый раз и стал юбилейным, сообщили Псковской Ленте Новостей в команде Viki Jump.

Фотографии: Viki Jump

На площадке Российского университета спорта собрались спортсмены со всей страны, которые принимали участие в разных номинациях. Псков на юбилейном кубке представляла команда Viki Jump в составе более 20 человек. Помимо гран-при, псковички стали финалистами в других категориях кубка.

«Уровень очень высокий! Соревноваться с сильнейшими спортсменами страны — большая честь. Мы горды тем, что достойно представили наш регион, нам всегда есть, чему учиться. Будем стремиться к новым высотам и победам!» - прокомментировала выступление главный тренер псковской сборной Виктория Тренина.