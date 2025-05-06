Спорт

«Олимпийский диктант»: написать онлайн

Стартовала Четвертая просветительская акция «Олимпийский диктант», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 6 мая, все желающие в режиме онлайн на сайте Псковской Ленты Новостей могут проверить свои знания по истории Олимпийского движения в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта».

Принять участие в акции в онлайн-формате на сайте Псковской Ленты Новостей можно с 09:00 6 мая по 00:00 7 мая по московскому времени.

НАЧАТЬ «ОЛИМПИЙСКИЙ ДИКТАНТ»>>>

Также принять участие в акции в режиме офлайн можно во всех федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству спорта РФ, в том числе на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Организацию и проведение акции осуществляет Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Проведённое трижды, это мероприятие получает неизменную поддержку Олимпийского комитета России и продолжает развиваться.

Полная информация о диктанте размещается в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dictation_olympic.