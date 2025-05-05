Спорт

Рекомендации для подготовки к гонкам с препятствиями дал победитель Spartan Race

Как новичкам подготовиться к гонкам с препятствиями, рассказал победитель Spartan Race, директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

По словам спортсмена, необходимо многопрофильное развитие абсолютно всех составляющих — и здоровья, и силы и красоты. Он советует проводить в неделю 2-3 силовые тренировки и 4-5 тренировок на выносливость. В комплексе должны идти упражнения на растяжку и другие функциональные составляющие. Если предстоит бег по песку, то лучше тренироваться бежать по пляжу.

Георгий Пономарев также периодически проводит гонки с препятствиями в Пскове, в формате зала и улицы, в которых новички могут принять участие. По словам гостя студии, к его гонкам присоединяются в основном иногородние, люди приезжают из Москвы, Петербурга и Смоленска.

«Чтобы понять, что ты из себя представляешь и из какого ты теста, новичкам нужно поехать в Беларусь на Bizon Race. Потому что после этой гонки вы станете реально другим человеком», - говорит спортсмен.

«Чтобы добиться изменений, нужно заставить себя делать то, что ты никогда не делал», - заключил победитель Spartan Race.