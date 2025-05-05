Спорт

«Железные люди»: Георгий Пономарев о победе в гонке Spartan Race. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 мая.

Гость студии - ведущий программы Георгий Пономарев. Недавно он стал победителем гонки Spartan Race, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, и поделится с радиослушателями впечатлениями об участии в этом мероприятии. Почему Георгий Пономарев решил поехать на Spartan Race? Зачем вообще нужно участвовать в гонках выживания? Что в таких соревнованиях самое сложное? Как себя к ним подготовить? Ведущий - Артем Татаренко.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.