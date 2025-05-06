Спорт

В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы

В великолукском спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» состоялось открытое первенство города по тайскому боксу, посвященное Дню Победы. В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Торопца, Смоленска, Новополоцка (Беларусь) и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной федерации тайского бокса - муай-тай Псковской области.

Фото здесь и далее: Павел Жуков

Спортивная федерация муай-тай Псковской области поблагодарила спорткомитет города Великие Луки и клуб единоборств «Отечество — Псковская область» за организацию и проведение турнира. Особенную благодарность выразили тренерам и судьям во главе с Александром Насоном и Дарьей Токаревой.

Также слова благодарности прозвучали в адрес участников специальных операций Александры Павловой и Сергея Баранкова и коллектива эстетической гимнастики и его руководителей Ульяны Казаковой и Юлии Лебедевой за яркое шоу на открытии соревнований.