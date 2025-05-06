Спорт

Фестиваль горных видов спорта пройдет в Изборске

С 10 по 11 мая в поселке Изборск состоится фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы — 2025». Организатор мероприятия — областная федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей один из организаторов Владимир Лоленко.

Изборск. Фото: tourism.pskov.ru

В программе фестиваля два направления: скалолазание и альпинизм. Скалолазы соревнуются в фестивале связок, а альпинисты примут участие в ночном марафоне и соревнованиях связок.

Возраст участников не ограничен, самому молодому спортсмену всего девять лет. География участников охватывает Псковскую, Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Ожидается участие около 30 спортсменов.

Старт фестиваля пройдет 10 мая в 10:00 на скальном массиве в Старом Изборске.