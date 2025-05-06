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За два Кубка Победы поборются хоккеисты в Пскове 9-11 мая

08.05.2025 12:31|ПсковКомментариев: 0

«Кубок Победы 2025» состоится 9-11 мая и пройдет в Ледовом дворце Пскова. В этом году хоккейный турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Санкт-Петербургская хоккейная лига. 

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Уровень кубка: «Д3-Д5». Участвуют игроки 40+. 

Список команд:

  • «Аванта-Псков» (Псков),
  • «Космос» (Санкт-Петербург),
  • «Сборная СПбХЛ» (Санкт-Петербург),
  • «Ижорский Батальон» (Колпино),
  • «Родина» (Псковский район),
  • «КПК Кнауф» (Колпино). 

Каждый матч состоит из трёх периодов по 17 минут «грязного» времени. В случае разницы шайб более трех, последние две минуты играются по «грязному времени». Каждая команда проведет на турнире четыре игры. Два матча состоится 10 мая и два матча пройдет 11 мая.

Коллективы будут поделены на две группы. В группах игры проходят в один круг. Далее из каждой группы выходят команды, в группу «А», в которой сыграют за 1, 2, 3 места кубка. Остальные команды играют во второй группе «Б» за «Малый кубок» турнира.

Помимо этого, 9-11 мая состоится «Кубок Победы 2025» для псковских команд, в основном составленных из игроков НХЛ. 

Состав участников дивизион «НХЛ 40+»: 

  • группа «А»: «Барсы» (Псков), «Евро-Керамика» (Печоры), «Плесков» (Псков). 
  • группа «Б»: «Красный город» (Красногородск), «Родина 40+» (Псковский район), «Красное знамя» (Великие Луки). 
Источник: Псковская Лента Новостей
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