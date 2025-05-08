Спорт

Соревнования «Изборские скалы — 2025» пройдут 10 мая

Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы — 2025».состоится в поселке Изборск с 10 по 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма.

Изборск. Фото: tourism.pskov.ru

В программе фестиваля два направления: скалолазание и альпинизм. Скалолазы соревнуются в фестивале связок, а альпинисты примут участие в ночном марафоне и соревнованиях связок.

Возраст участников не ограничен, самому молодому спортсмену всего девять лет. География участников охватывает Псковскую, Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Ожидается участие около 30 спортсменов.

Старт фестиваля пройдет 10 мая в 10:00 на скальном массиве в Старом Изборске.