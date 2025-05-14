Первенство области по дзюдо среди юношей до 18 лет пройдет в Великих Луках

В спортивном комплексе «Экспресс» города Великие Луки (улица Клевцова, дом 4) пройдет главное соревнование года по дзюдо среди юниоров Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации дзюдо.
Соревнования соберут около 80 спортсменов, представляющих различные муниципалитеты региона: Псков, Великие Луки, Остров, Пушкинские Горы, Опочку. Возраст участников — 2009—2011 года рождения. Предусмотрены награждения медалями и дипломами.
Турнир служит отборочным этапом на первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в сентябре текущего года в Великом Новгороде. Лучшие спортсмены области разыграют награды и право представлять регион на крупных соревнованиях.