Спорт

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась игра «Зарница»

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась военно-патриотическая игра «Зарница». В мероприятии приняли участие три команды, в состав которых вошли дети сотрудников образовательной организации и УФСИН России по Псковской области в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Участников поприветствовали начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев, которые призвали команды к честной спортивной борьбе и пожелали всем удачи на всех этапах соревнований.

Военно-патриотическая игра включала в себя несколько этапов, в каждом из которых конкурсанты мерялись силами: в эстафете, где команды соревновались в общей физической подготовке, а также оказании первой медицинской помощи и переноске раненого, стрельбе из учебного оружия и строевой подготовке.

Победителя военно-патриотической игры «Зарница» определили по наибольшему количеству баллов по итогам всех состязаний.

Александр Сысоев вручил награды команде-победителю и призерам конкурса, поблагодарив всех участников мероприятия за усердие, волю к победе, доброжелательность и взаимное уважение. Руководитель вуза пригласил детей после окончания школы выбрать путь служения Родине, получив высшее образование в Псковском филиале Университета ФСИН России, чтобы стать достойной сменой своим родителям на службе в уголовно-исполнительной системе.