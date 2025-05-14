Спорт

Пскович стал бронзовым призёром соревнований по рукопашному бою во Владимире

Псковский спортсмен стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по рукопашному бою. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Фотографии: президент ПРОО «Федерация рукопашного боя» Дина Дымова

17-18 мая во Владимире прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою среди мужчин и женщин, посвящённые памяти Александра Дедюшко. Начинавший свою карьеру во Владимирском областном театре драмы, актёр создал в кино яркие образы современных героев Отечества. При этом он серьёзно занимался рукопашным боем. Вскоре после гибели артиста и его семьи в автокатастрофе в 2007 году, друзья и коллеги из мира кино и спорта решили посвятить ему соревнования по рукопашному бою и кинофестиваль патриотического кино «Над гранью».

Турнир прошёл во Владимирском юридическом институте ФСИН России уже в 14-й раз, в поединках встретились порядка 150 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Среди почётных гостей – руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, силовых структур, известные российские артисты, режиссёры и деятели культуры. В их числе – Александр Рапопорт, Сергей Холмогоров, Алик Гульханов, Алан Диамбеков, Эдуард Реджепов и другие.

Псковский спортсмен Камиль Омаров завоевал бронзовую награду в весе 80 кг, став третьим из 19 участников в своей категории.

Команда Псковской области впервые приняла участие в этом турнире.