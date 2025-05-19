Спорт

В Пскове впервые прошли соревнования по демонстрации техники рукопашного боя

Кубок Пскова по рукопашному бою в дисциплине «демонстрация техники», посвящённый 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 17 мая в Пскове в спортивной школе «Мастер», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя Псковской области

Как рассказала президент региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова, это первые в нашем регионе официальные соревнования в новой дисциплине. В начале 2025 года приказом Минспорта России дисциплина «демонстрация техники» стала частью вида спорта «рукопашный бой». Спортсмены выступающие по данной версии демонстрируют приемы самообороны от нападающего с оружием и без, освобождение от захватов, конвоирование.

Всего в турнире приняли участие 40 спортсменов от 10 до 17 лет, было разыграно 8 комплектов медалей.

В федерации отметили огромную работу, проделанную старшим тренером-преподавателем СШ «Мастер» по рукопашному бою Владимиром Евдокимовым – за короткий срок им подготовлено более 50 спортсменов к выступлению по новой версии.

Мероприятие состоялось при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации г. Пскова.

Главным судьёй соревнований работал Андрей Виноградов.