Спорт

День киберспорта состоится в Пскове 22 мая

День киберспорта пройдет в Пскове 22 мая, сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

«Приглашаем желающих на образовательно-просветительский форум "День киберспорта" в рамках федерального киберспортивного образовательно-просветительского форума для молодежной аудитории “Лидеры киберспорта”. Очень ждем на форуме организаторов киберспортивных событий, работников школ, вузов, ссузов региона, чтобы научить делать киберспортивные соревнования, события и мероприятия», - отметили организаторы.

В рамках форума гостям расскажут:

Что делается в киберспорте в Псковском регионе;

О планах и будущих событиях (турнирах, фестивалях, образовательных программах);

Об основах кибербезопасности в Интернете.

Принять участие могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет до 35 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Мероприятие пройдет 22 мая в 12:30 в «Точке кипения» по адресу: улица Льва Толстого, дом №4.