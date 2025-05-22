Спорт

Массовая велосипедная гонка пройдёт в Великих Луках 31 мая

31 мая в городе Великие Луки пройдет масштабное спортивное событие - IV Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре подготовки велосипедистов города Великие Луки.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России с целью популяризации здорового образа жизни, развития велоспорта и вовлечения жителей страны в регулярные занятия физической культурой.

Участвовать могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Гонка направлена на привлечение трудящихся, студентов, школьников и всех любителей активного образа жизни.