Спорт

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове 23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

По всему городу работают девять «энергетических точек», где псковичи, прибывшие на велосипеде, могут получить фирменную наклейку, значок, номерок на транспорт и энергетический батончик: «Додо Пицца» (улица Юбилейная, 68 и улица Советская, 5), «Кофейный дом» (улица Конная, 35 и Октябрьский проспект, 54), Caverin to go (Октябрьский проспект, 32), «Кофе с Кикоиным» (Октябрьский проспект, 38).

На трёх организаторских точках, действующих с 7:30 до 10:00, волонтёры помогут закрепить номерки на транспортных средствах участников: на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом), в Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова), возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

Особенное внимание уделено пункту у центральной аптеки, где сотрудники Госавтоинспекции напоминают велосипедистам и пользователям самокатов о правилах безопасного передвижения.

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Партнёры акции также предоставили свои бонусы: бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию.

Акция «На работу на велосипеде» традиционно проводится два раза в год Псковским городским молодёжным центром.