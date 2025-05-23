Спорт

Директор встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Подготовка вышла на финишную прямую

С 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В чем особенность соревнований этого года? Как идет подготовка? Какое событие соревнований будет самым ярким? На эти и другие вопросы ответил директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Владимир Орлов.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

- Владимир Иванович, в этом году Великие Луки вновь собирают лучших воздухоплавателей со всей России и ближнего зарубежья. Расскажите, как развивается Международная встреча воздухоплавателей и чем особенным запомнится 29-я по счёту?

- За почти три десятилетия наша встреча прошла путь от небольшого праздника аэростатов до одного из крупнейших и значимых воздухоплавательных событий в России. Мы развиваемся, расширяем географию участников, усиливаем организационную базу. В этом году мероприятие действительно особенное – наряду с Международной встречей воздухоплавателей у нас пройдет 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, и мы ожидаем рекордное количество участников. Это говорит о высоком уровне доверия и престиже соревнований.

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- Как вы оцениваете вклад партнёров в организацию и развитие встречи?

- Отдельно хочу отметить ПАО «Газпром», который уже 15 лет является генеральным спонсором нашей встречи. Без поддержки компании было бы невозможно выйти на такой уровень организации и привлечь столь широкий круг участников. «Газпром» – это не просто спонсор, это наш надёжный стратегический партнёр, благодаря которому мы можем уверенно планировать развитие на годы вперёд.

Фотографии: ПЛН

- Помогают ли другие?

- Конечно, большую помощь и поддержку нам оказывает руководство города Великие Луки, лично глава города Николай Николаевич Козловский, администрация Великих Лук в лице Андрея Геннадьевича Беляева, команда комитета по спорту. Содействие оказывает правительство Псковской области. Внимание нашему мероприятию уделяет губернатор региона Михаил Юрьевич Ведерников. В числе наших надёжных спонсоров многие промышленные предприятия, бизнес. В частности, нам помогают такие предприятия, как: ЗАО «ЗЭТО», опытный завод «Микрон», «Велмаш», «Великолукский мясокомбинат». В этом году к нам присоединилась торговая сеть «Пятёрочка». Команда «Пятёрочки» подготовила большую развлекательную и активную программу для жителей города. Также нас поддерживает крупный российский банк «Альфа банк». Хочу отдельно отметить компанию «Техноавиа», которая на протяжении многих лет предоставляет нам униформу для пилотов, команд и участников встречи.

- Какие нововведения или яркие моменты ожидают зрителей в этом году?

- Одним из центральных событий станет отдельный старт чемпионов всех предыдущих лет – это действительно уникальное зрелище, которое подчеркивает преемственность и историю воздухоплавательного спорта в нашей стране. Кроме того, традиционно мы планируем массовый старт аэростатов, который собирает тысячи зрителей.

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- Как идет подготовка к мероприятию?

- Подготовка вышла на финишную прямую. Уже готова судейская бригада, работают измерители, метеослужбы, администраторы, волонтёры. Заявки для аккредитации на мероприятие подают как региональные, так и федеральные СМИ, что говорит о большом интересе к встрече на всероссийском уровне. Мы делаем всё, чтобы и участники, и зрители остались довольны.

- Спасибо за интервью, желаем успешного проведения мероприятия!

- Спасибо. Приглашаем всех в Великие Луки – увидеть небо, полное красочных аэростатов. Это незабываемо.

Источник: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Информационными партнерами являются, в частности, Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».