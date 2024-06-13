Спорт

Влюблённые в небо

Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания. С 1996 года в начале лета в небо над городом традиционно поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, это стало визитной карточкой южной столицы Псковской области.

12 июня, в День России, состоялось торжественное открытие 28-й Международной встречи воздухоплавателей. В этот день в Великолукском драматическом театре собрались пилоты и их команды, члены спортивной дирекции, спонсоры и организаторы, представители органов исполнительной власти, жители и гости города. Обозреватель Псковской Ленты Новостей также побывала на мероприятии, которое дало официальный старт ежегодным соревнованиям аэронавтов. Подробности — в репортаже Ульяны Лаблюк.

Торжественная часть началась с красивого и зрелищного проекционного шоу «Воздухоплавание-2024» и концертного номера с символическим названием «Полёт». Затем прозвучал гимн России, после чего ведущие напомнили, что воздухоплавание - во многом семейный вид спорта, традиции занятий им передаются из поколения в поколение. Собравшиеся приветствовали династии воздухоплавательных семей, которыми славятся Великие Луки: это Богдановы, Виноградовы, Кравченко, Лариковы, Лосины, Никитины, Орловы. Также в город приехали семьи аэронавтов из разных уголков России - всех их объединяет любовь к небу и воздушным просторам.

В этом году участие в состязаниях принимают 48 пилотов из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Аэронавты поднялись на сцену, где их поприветствовал глава города Великие Луки Николай Козловский. Он поздравил всех участников мероприятия с открытием 28-й Международной встречи воздухоплавателей и 29-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, а также с главным государственным праздником - Днём России. Глава Великих Лук заметил, что город занимает значимое место в истории российского государства, сохраняет статус одного из крупных промышленных, образовательных, культурных, спортивных центров Северо-Запада и гордится званием столицы российского воздухоплавания.

«Каждая из встреч пилотов тепловых аэростатов, которая проходит в Великих Луках, вносит свой вклад в развитие отечественного воздухоплавательного спорта, в укрепление инвестиционного потенциала нашего города, его экономики, культурной и спортивной сфер. Ежегодно приезжая в Великие Луки из разных уголков России и зарубежных стран, аэронавты способствуют развитию дружеских и деловых связей между нашим городом и другими регионами и странами. Я уверен, что и в этом году великолукское небо позволит аэронавтам показать своё мастерство и порадовать жителей и гостей нашего города успешными и красивыми полётами», - добавил Николай Козловский.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в организации встречи и подготовке чемпионата, кто прилагал усилия для того, чтобы мероприятия прошли на самом высоком уровне. Особые слова признательности глава Великих Лук адресовал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за внимание, которое он уделяет развитию спорта в регионе, а также генеральному спонсору соревнований - ПАО «Газпром» и лично председателю правления компании Алексею Миллеру. Также Николай Козловский поблагодарил за большую проведённую работу директора встречи Владимира Орлова.

Далее на сцену поднялась врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова. Она назвала Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках уникальным событием, таким же, как и сам этот вид спорта. «Это мероприятие по праву можно назвать самым ярким спортивным событием в году. Я желаю всем тем, кто причастен к этому празднику, ярких эмоций, пилотам - летной погоды, а городу Великие Луки - ещё долгие годы оставаться столицей российского воздухоплавания», - отметила она.

Также поздравления участникам соревнований адресовал председатель правления ПАО «Газпром», которое более 10 лет является генеральным партнёром и спонсором встречи, почётный гражданин города Великие Луки Алексей Миллер. «Этот праздник спорта и дружбы ежегодно собирает лучших пилотов страны и всех сторонников воздухоплавания. За прошедшие годы Великие Луки стали настоящим центром притяжения для всех, кто связал свою жизнь с этим удивительным видом спорта. Здесь впервые поднялись в небо многие спортсмены, здесь появились новые имена чемпионов, здесь были одержаны многие победы и установлены различные рекорды. Но самое главное, что здесь всегда царит атмосфера подлинного братства, объединяющая не только пилотов их команды, но и всех участников и гостей мероприятия. Командный дух, дружба, взаимовыручка, подлинная любовь к полётам - это то, что ценится не меньше побед и рекордов. Только такой уникальный вид спорта, как воздухоплавание, позволяет оценить красоту нашей страны с высоты полёта, увидеть всё её разнообразие, проникнуться её величием», - говорилось в приветственном адресе.

Участников и гостей мероприятия поприветствовал и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он подчеркнул, что проведение 29-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту - это очень значимое событие для города, который почти три десятка лет объединяет спортсменов-воздухоплавателей из разных регионов России и зарубежья. «Великие Луки по праву считаются крупным центром отечественного воздухоплавания, городом с хорошими условиями для полётов, где спортсмены в полной мере могут проявить свои способности, умения и профессионализм», - подчеркнул Андрей Беляев и пожелал аэронавтам высоких спортивных результатов и успешных полётов на радость жителям и гостям города воинской славы Великие Луки.

Президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло присоединился к пожеланиям и выразил уверенность, что после торжественного открытия соревнования засияют новыми спортивными красками и интересными заданиями для пилотов. Он рассказал, что в этом году в чемпионате России по воздухоплавательному спорту участвуют 37 аэронавтов - это рекордное число за все годы проведения этих состязаний. Иван Меняйло упомянул, что в соревнованиях участвуют 7 женщин - к примеру, сборная Пермского края целиком представлена представительницами прекрасного пола.

Президент федерации добавил, что в Псковской области появилось много молодых, амбициозных, мотивированных, сильных пилотов, которые обязательно проявят себя. «У встречи воздухоплавателей в Великих Луках большая история, и писать её теперь должны молодые лица, которые будут привносить что-то новое. Любите и цените своих пилотов, поддерживайте их, и воздухоплавание здесь будет развиваться и далее», - обратился Иван Меняйло к великолучанам.

Успешных полётов, мягких посадок и удачи пожелал участникам спортивный директор встречи, главный судья соревнований Евгений Чубаров. А именитый журналист, экс-президент Федерации воздухоплавания России, один из идейных вдохновителей первых встреч воздухоплавателей в Великих Луках Николай Тарасенко напомнил об истории зарождения традиции проведения соревнований на юге Псковской области и передал городу уникальный трофей - Кубок выдающихся аэронавтов. Николай Тарасенко вручил его на хранение в Музей Олимпийского движения и спорта Псковской области.

Кубок принял директор музея Дмитрий Белюков, который поблагодарил за неожиданный и очень значимый для города подарок и заверил, что он займёт достойное место в экспозиции. Дмитрий Белюков пригласил всех желающих посетить музей и заверил, что учреждение продолжит изучать и сохранять традиции воздухоплавательного спорта в Великих Луках.

Торжественную часть завершил председатель оргкомитета 28-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов. Он подчеркнул, что воздухоплаватели, которые приезжают в Великие Луки, - это настоящая семья, которая с 1996 года выросла, окрепла и подружилась. Владимир Орлов выразил уверенность, что так будет и впредь, и официально объявил соревнования открытыми.

Завершился праздничный день памятным фото, после чего пилоты отправились к месту массового старта. За полётом аэростатов все желающие могли наблюдать онлайн, а великолучане, вышедшие праздничным вечером прогуляться по набережной реки Ловати, насладились чудесным зрелищем воочию. В этот день над городом пролетели десятки воздушных шаров с флагами России, длина одного из них составила 36 метров.

Встреча продлится до 16 июня включительно. Помимо участия в чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который проводится в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России и является рейтинговым соревнованием для российских пилотов, аэронавты смогут побороться за 16-й Кубок Дружбы. Среди пилотесс разыграют 15-й Кубок княгини Ольги. Воздухоплавателей ждёт масса интересных заданий, а великолучанам и гостям города в ближайшие дни стоит не забывать посматривать на небо, чтобы не пропустить очередной полёт аэростатов.

Ульяна Лаблюк, фото предоставлены администрацией Великих Лук и пресс-центром МВВвВЛ-2024