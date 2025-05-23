Спорт

Масштабные соревнования по кудо стартовали в Псковской области

Масштабные соревнования по кудо пройдут в Псковской области на этих выходных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В субботу, 24 мая, в регионе в 5-й раз пройдут Всероссийские соревнования по кудо среди юношей и юниоров 12–17 лет. Турнир объединит команды из 25 городов 18 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Ульяновска, Нижневартовска, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Тамбова, Красноярска, Костромы, Магнитогорска, Новосибирска и других. Псковскую область представят около 80 спортсменов. Всего планируется более 170 участников.

В воскресенье, 25 мая, в Пскове состоится Кубок России по кудо среди мужчин и женщин. Соревнования такого уровня в регионе пройдут впервые.

«Это финальный турнир не только учебно-тренировочного года, но и 10-ти летней работы Псковского областного отделения Федерации кудо России», — отметил руководитель спортивной организации Илья Кучеров.

На соревнования заявлено более 80 спортсменов из 25 субъектов РФ. География мероприятия самая обширная. В Псков прибудут участники и из Луганской Народной Республики. Призовой фонд Кубка России по кудо составит более миллиона рублей. Еще один серьезный трофей — хрустальный кубок весом 35 килограммов.

На Кубке ожидается обширный судейский состав. Среди почетных гостей соревнований — президент и вице-президент Федерации кудо России. Также мероприятие посетят трехкратная обладательница Кубка России Татьяна Бояркина, действующий чемпион России по кудо и кикбоксингу Анастасия Мошкина и другие.

В рамках Кубка России впервые пройдут соревнования среди ветеранов, в которых примут участие спортсмены старше 40 лет.

Всероссийские соревнования по кудо среди юношей и Кубок России по кудо пройдут в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводятся при поддержке правительства Псковской области и регионального Комитета по спорту.