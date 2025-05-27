Спорт

Алтайский пилот аэростата примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей

Пилот аэростата из Усть-Коксинского района Республики Алтай Вячеслав Явцев примет участие в 29-й Международной встрече воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках. Это станет знаковым событием не только для самого Вячеслава Явцева, но и для всей республики — в этом году спортсмен создал Федерацию воздухоплавания Республики Алтай, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фотографии: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

В планах федерации — развитие воздухоплавания в регионе, организация полётов на аэростате для жителей и гостей Алтая, а также проведение занятий с детьми. Проект получил поддержку со стороны главы Республики Алтай Андрея Турчака, что стало важным шагом в деле популяризации этого вида авиации в Горном Алтае.

Вячеслав Явцев был мобилизован для участия в специальной военной операции в октябре 2022 года. До мобилизации служил в МЧС и не раз рисковал жизнью ради других. Во время службы в зоне СВО он получил несколько ранений. После полугода госпиталей и операций, в декабре 2023 года его комиссовали по состоянию здоровья.

Вернувшись домой, военный решил исполнить мечту своего боевого товарища — полёт на воздушном шаре. Мечта стала реальностью благодаря помощи благотворителей: был приобретён аэростат, оформлены все необходимые документы и разрешение на полёты.

Теперь Вячеслав Явцев представляет Республику Алтай на престижной Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках — как пилот, патриот и человек, который воплощает мечты о небе в реальность.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 8 по 16 июня. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

На 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов.

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Информационными партнерами встречи воздухоплавателей являются Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».