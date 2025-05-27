Спорт

Волейбольный матч провели депутаты Собрания и члены Молодёжного парламента

Товарищеский матч по волейболу сыграли команды Молодёжного парламента и депутатов областного Собрания. Игра состоялась в зале Псковского кооперативного техникума, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мне кажется, что взаимодействие не только за столом с микрофоном, но и в неформальной обстановке позволяет нам лучше и продуктивнее выстраивать коммуникацию между поколениями», - перед началом состязания поделился настроем член Молодёжного парламента Алексей Толстых.

В состав «взрослой» команды вошли вице-спикеры Игорь Дитрих, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, депутаты Алексей Севастьянов, Андрей Козлов, Владимир Кузь, Андрей Михайлов, а также региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв. Поболеть за коллег пришёл вице-спикер Александр Братчиков и сотрудники аппарата Собрания.

«Это про спорт, про взаимодействие, про хорошее настроение, про сплочённость коллектива и про пропаганду здорового образа жизни», - поддержал идею проведения товарищеских матчей Владимир Кузь, предложив даже расширить эту практику. По мнению депутата, такие соревнования могли проходить с участием представителей регионального правительства и других государственных учреждений.

Члены Молодёжного парламента и депутаты Собрания уже встречались на спортивной площадке – к 30-летию Собрания прошёл мини-турнир по гигантболу. В этом году товарищеская игра изначально была приурочена ко Дню российского парламентаризма, но в апреле провести соревнование не получилось.

«Мы тут присутствуем не по чьему-то указанию, а по желанию, - признался Армен Мнацаканян. – В этом соревновании главное не победить, а получить радость и стать ещё ближе. В игре каждый показывает свой характер, поэтому это хороший способ узнать друг друга лучше, посмотреть, кто на что способен».

По итогам игры команды сравняли результат в общем зачёте. В прошлой товарищеской встрече победу одержали депутаты, на этот раз Молодёжный парламент взял реванш, став лидером по количеству набранных очков.