Волейбольный матч провели депутаты Собрания и члены Молодёжного парламента

Товарищеский матч по волейболу сыграли команды Молодёжного парламента и депутатов областного Собрания. Игра состоялась в зале Псковского кооперативного техникума, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В состав «взрослой» команды вошли вице-спикеры Игорь Дитрих, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, депутаты Алексей Севастьянов, Андрей Козлов, Владимир Кузь, Андрей Михайлов, а также региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв. Поболеть за коллег пришёл вице-спикер Александр Братчиков и сотрудники аппарата Собрания.
«Это про спорт, про взаимодействие, про хорошее настроение, про сплочённость коллектива и про пропаганду здорового образа жизни», - поддержал идею проведения товарищеских матчей Владимир Кузь, предложив даже расширить эту практику. По мнению депутата, такие соревнования могли проходить с участием представителей регионального правительства и других государственных учреждений.
Члены Молодёжного парламента и депутаты Собрания уже встречались на спортивной площадке – к 30-летию Собрания прошёл мини-турнир по гигантболу. В этом году товарищеская игра изначально была приурочена ко Дню российского парламентаризма, но в апреле провести соревнование не получилось.
По итогам игры команды сравняли результат в общем зачёте. В прошлой товарищеской встрече победу одержали депутаты, на этот раз Молодёжный парламент взял реванш, став лидером по количеству набранных очков.