Спорт

Псковичка попала в «ТОП-100 АССК России»

Ассоциация студенческих спортивных клубов России ежегодно проводит масштабный всероссийский фестиваль студенческого спорта — АССК-фест. Мероприятие включает разнообразные проекты, направленные на развитие спортивной культуры среди молодежи, лидерства и профессионального роста будущих специалистов отрасли, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Одно из ключевых мероприятий фестиваля – проект «ТОП-100 АССК России». Этот уникальный образовательный проект позволяет молодым специалистам проявить себя в различных направлениях деятельности студенческих спортивных организаций, включая менеджмент, маркетинг, медиасферу и руководство спортивными клубами. Участников ждала увлекательная программа, практические занятия и тренинги, а также презентация собственных идей и инициатив. Двум лучшим участникам предоставлялся шанс попасть на оплачиваемую стажировку в профессиональные спортивные клубы.

Псковскую область на проекте представляла Юлия Проскудина - руководитель медиа-отдела в студенческом спортивном клубе «Академия спорта» в ВЛГАФК. Она отправилась на АССК-фест при поддержке Центра молодежи и общественных инициатив.

Одной из главных особенностей фестиваля стали уникальные авторские тренинги, проводимые ведущими экспертами области спорта. Тематика семинаров охватывала самые актуальные аспекты жизни современного специалиста: эмоциональный интеллект, лидерство и мотивация, управление ресурсами и стрессоустойчивость

«Особенно запомнилось выступление руководителя образовательных проектов Континентальной Хоккейной Лиги, — рассказывает Юлия. — Узнала много интересного о работе внутри крупных спортивных структур, о принципах отбора сотрудников и перспективах развития карьеры в сфере спортивного менеджмента».

Юлия представила проект Экосистемы «Академия ССК». Ее идея заключается в вовлечении студентов в активную деятельность академии, поиске инициативных ребят и создании платформы для совместных мероприятий, формирование сильной команды единомышленников, способствующих развитию и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

«Это фантастический опыт! Советую всем ребятам принимать участие в отборочных турах, — подчеркивает Юлия. — Включайтесь в молодежные проекты. Вы сможете обрести уверенность в себе, расширить круг общения и приобрести бесценные знания, необходимые для построения успешного будущего».

Таким образом, АССК-фест – уникальная площадка, где молодые лидеры получают возможность реализовать свои амбиции и внести значительный вклад в развитие российского студенчества и спорта.