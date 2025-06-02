Спорт

Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках

В День России, 12 июня, на территории городской Крепости в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоится массовый старт аэростатов, который является традицией празднования главного государственного праздника в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы встречи воздухоплавателей, особую значимость этому старту придаёт участие чемпионов России по воздухоплавательному спорту разных лет.

Фотография: Воздухоплавание Великие Луки / группа ВКонтакте

Легенды российского воздухоплавания примут участие в церемониальном запуске: они первыми поднимутся в воздух в связке из трёх аэростатов, и тем самым дадут старт остальной группе участников зрелища.

Список чемпионов России по воздухоплавательному спорту предыдущих лет:

Владимир Мусохранов – чемпион России (1993 год);

Геннадий Опарин – двукратный чемпион России (1996, 1997 годы);

Юрий Таран;

Валерий Латыпов;

Сергей Виноградов (трижды чемпион России: 2000, 2001, 2002 годы);

Антон Морев;

Алексей Медведский;

Александр Виноградов;

Сергей Латыпов;

Андрей и Артём Денисенко;

Андрей Кульков;

Иван Меняйло;

Олег Снетков;

Дмитрий Жохов (дважды чемпион России: 2022, 2023 годы);

Сергей Чиненов – действующий чемпион России 2024 года.

В общей сложности участие в старте примут более 50 воздухоплавателей.

Начало массового старта – ориентировочно в 19:00, в зависимости от погодных условий.

«Приглашаем жителей и гостей Великих Лук стать свидетелями одного из самых красивых событий этого лета!» - добавили организаторы.

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Напомним, с 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».