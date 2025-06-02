Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках

В День России, 12 июня, на территории городской Крепости в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоится массовый старт аэростатов, который является традицией празднования главного государственного праздника в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы встречи воздухоплавателей, особую значимость этому старту придаёт участие чемпионов России по воздухоплавательному спорту разных лет.
Фотография: Воздухоплавание Великие Луки / группа ВКонтакте
Легенды российского воздухоплавания примут участие в церемониальном запуске: они первыми поднимутся в воздух в связке из трёх аэростатов, и тем самым дадут старт остальной группе участников зрелища.
Список чемпионов России по воздухоплавательному спорту предыдущих лет:
В общей сложности участие в старте примут более 50 воздухоплавателей.
Начало массового старта – ориентировочно в 19:00, в зависимости от погодных условий.
«Приглашаем жителей и гостей Великих Лук стать свидетелями одного из самых красивых событий этого лета!» - добавили организаторы.
Напомним, с 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».