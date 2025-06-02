Спорт

Спортивную форму для волейбольной команды ветеранов СВО передал Юрий Сорокин

Руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин провел встречу с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрием Ющенко и его заместителем Камилем Ижболдиным, которые являются создателями школы адаптивного спорта, об этом вице-спикер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Их работа имеет огромное значение для реабилитации военнослужащих и вовлечения их в активную жизнь. В школе занимаются ветераны боевых действий, причем существенная часть из них - это участники специальной военной операции», - сказал Юрий Сорокин.

Дмитрий Ющенко и Камиль Ижболдин ведут активную работу: организуют спортивные соревнования, совершенствуют материально-техническую базу. Одно из направлений, которое развивает школа, - настольный теннис.

«По просьбе руководителей школы принял решение передать учреждению два теннисных стола, а для волейбольной команды - спортивную форму, которая необходима для участия в предстоящих соревнованиях. Желаю ветеранам СВО успехов в спорте, бодрости духа и, конечно, крепкого здоровья!» - добавил Юрий Сорокин.