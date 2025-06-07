Спорт

Пилот встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Это особенное чувство — когда поднимаешься в небо над родным городом

С 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. О своих ощущениях от предстоящих соревнований рассказал одним из самых молодых пилотов встречи Максим Валуев

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

- Максим, ты — один из самых молодых пилотов на этом масштабном событии. Какие ощущения у тебя сейчас?

- Спасибо за приглашение! Для меня это огромная честь — участвовать в таком большом и значимом мероприятии прямо у себя, в Великих Луках. Я чувствую себя и взволнованным, и невероятно вдохновлённым. Встречаться с такими опытными пилотами — это отличный шанс многому научиться и почувствовать атмосферу настоящего воздухоплавательного братства.

Смотрите также Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД

- Как долго ты занимаешься воздухоплаванием? Что тебя привлекло в этом виде спорта?

- Воздухоплаванием я увлекаюсь уже около десяти лет, и пять из в качестве пилота. Меня всегда манил воздух и свобода — возможность парить в небе и смотреть на мир с высоты птичьего полёта. Плюс, это очень технически сложный и в то же время творческий спорт, где важна не только техника, но и чувство момента, умение принимать решения быстро и точно.

- Великие Луки — твой родной город. Что для тебя значит принимать участие в международной встрече именно здесь?

- Это особенное чувство — когда ты поднимаешься в небо над родным городом, где вырос и где тебя поддерживают близкие и друзья. Здесь я чувствую сильную связь с родиной и местными людьми. Увидеть, как на моих глазах Великие Луки становятся центром воздухоплавательного сообщества — невероятно горжусь этим!

Смотрите также Влюблённые в небо

- Уже на горизонте 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Какие у тебя планы и пожелания?

- Очень хочется выступить достойно, показать всё, чему научился. Для меня это будет не только соревнование, но и возможность встретиться с друзьями-пилотами, обменяться опытом. Хочется пожелать всем участникам безопасности, точности и драйва в каждом полёте. Пусть чемпионат пройдёт на высшем уровне, а воздухоплавание в России продолжит развиваться и вдохновлять новых пилотов, особенно молодых, как я.

- Максим, спасибо за откровенность. Желаем тебе удачи в полётах и новых ярких впечатлений!

- Спасибо большое! Буду рад видеть всех на чемпионате и надеюсь, что воздухоплавание станет любимым спортом для многих новых поколений.

Источник: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Информационными партнерами являются, в частности, Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».