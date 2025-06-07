Спорт

29-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках

29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту стартует сегодня, 8 июня, в Великих Луках.

Сегодня стартует регистрация участников, а вечером пройдет тренировочный полет.

Смотрите также Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

9 июня, в понедельник, будет продолжена регистрация участников мероприятия, а вечером состоится генеральный брифинг.

Изображение: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

10-11 июня пройдут спортивные соревнования для пилотов. 12 июня, в День России, состоится торжественная церемония открытия и общий старт аэростатов из крепости.

Смотрите также Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках

13-14 июня утро и вечер будут посвящены спортивным полетам.

Смотрите также Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

15 июня утром состоится последний спортивный полет, а вечером пройдет розыгрыш приза в соревновании «кей-граб» на набережной Ловати.

15 июня пройдет торжественное закрытие встречи, подведение итогов и ночное световое шоу аэростатов на площади Ленина.

Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

С полной историей мероприятия можно ознакомиться по ссылке ниже.