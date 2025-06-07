29-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках

29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту стартует сегодня, 8 июня, в Великих Луках.
Сегодня стартует регистрация участников, а вечером пройдет тренировочный полет.
9 июня, в понедельник, будет продолжена регистрация участников мероприятия, а вечером состоится генеральный брифинг.
Изображение: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»
10-11 июня пройдут спортивные соревнования для пилотов. 12 июня, в День России, состоится торжественная церемония открытия и общий старт аэростатов из крепости.
13-14 июня утро и вечер будут посвящены спортивным полетам.
15 июня пройдет торжественное закрытие встречи, подведение итогов и ночное световое шоу аэростатов на площади Ленина.
Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».
Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».
С полной историей мероприятия можно ознакомиться по ссылке ниже.