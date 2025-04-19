Спорт

Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

На сегодняшний день уже 43 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об в своем докладе рассказал директор встречи воздухоплавателей Владимир Орлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

В администрации города Великие Луки 23 апреля прошло заседание организационного комитета 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Встреча стала важным этапом подготовки к масштабному событию, которое пройдет с 8 по 16 июня в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Чемпионат России проводится согласно календарному плану Министерства спорта Российской Федерации и является одним из центральных событий в мире отечественного воздухоплавания.

«Кроме псковичей ожидается участие двух команд из Республики Беларусь, что позволяет сохранить статус встречи как международного события», - отметили в администрации.

На заседании детально обсудили вопросы обеспечения безопасности во время проведения мероприятий, а также составление культурной и развлекательной программы для жителей и гостей Великих Лук. Особое внимание уделили вопросам спонсорской поддержки.

В этом году генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в пятнадцатый раз выступает ПАО «Газпром». Поддержку мероприятию также оказывают местные предприятия, представители бизнеса, один из крупнейших российских банков и известная торговая сеть.

«Подготовка к 30-му чемпионату России и Международной встрече воздухоплавателей продолжается в активном режиме. Великие Луки вновь готовятся принять спортсменов и гостей, а также удивить жителей и подарить всем яркий и запоминающийся праздник в небе над городом», - заключили в администрации.